Без масок та з обіймами. У Каннах відбулася церемонія відкриття легендарного кінофестивалю. Червоний килим для світових зірок розстелили на набережній Круазет.

Кому вдалося прибути на фестиваль попри ковідні обмеження, та як гостей убезпечують від інфікування коронавірусом - розповість наша кореспондентка Світлана Чернецька.

На Лазуровий берег повернувся шик та гламур. Після дворічної перерви відкрився знаменитий Каннський кінофестиваль. Традиційно - на червоному килимі зібралися зірки з усього світу. Щоправда, цього року їх поменшало. Через Ковід здійснити міжнародну подорож все ще проблематично.

Саймон Гелберг, американський актор:

Це була моя мрія - опинитися тут. Цей час непростий для світу, і чимало перешкод було на шляху, але я поставив собі за мету таки потрапити сюди. І мені це вдалося.

Гості фестивалю поводяться як завжди - позують фотографам, роздають автографи та розважаються на закритих вечірках. У серці французьких Канн ніщо не нагадує про пандемію коронавірусу.

Енді Макдавелл, американська акторка:

Це усе зараз сприймається абсолютно інакше, надзвичайно приємно знову бути серед людей. Звісно, усі ще вагаються щодо того - варто обійматися чи ні. Я з нетерпінням чекаю, коли про це вже можна буде не думати.

Але ось що ховається за усім блиском та розкішшю. Неподалік кінопалацу облаштували одразу два медичних центри. Один для тестування на коронавірус, інший - для вакцинації. А на покази фільмів не допускають людей без доказу повної імунізації чи негативного тесту на Ковід.

Девід Ліснар, мер Канн:

Ризик інфікування є в місцях, де немає обмежень у кількості відвідувачів, і де тісний і тривалий контакт людей. І хоча ми не можемо забезпечити нульовий ризик, але наразі безпечніше піти подивитися кіно на Каннському фестивалі, аніж сходити за продуктами в супермаркет.

Сам факт проведення кінофестивалю демонструє, що навіть в умовах коронавірусу життя продовжується. Фільми й далі надходять у прокат, а люди готові повертатися в кінотеатри. І хоча конкурсна програма фестивалю ще попереду - перша "Золота пальмова гілка" вже знайшла переможця. Престижний приз за внесок у світовий кінематограф отримала американська акторка та режисерка Джоді Фостер.