Надзвичайний стан у США: країна очікує ураган "Ельза" [ Редактировать ]
Надзвичайний стан увели в США через наближення урагану "Ельза". 33 округи на півдні країни потрапили в зону ризику. Очікують, що стихія принесе опади в понад 200 міліметрів. А це може спричинити повені. Синоптики повідомляють, що наразі "Ельза" ослабла до тропічного шторму.
Хоча ще вчора урагану давали першу категорію, а пориви вітру подекуди сягали 120 кілометрів за годину. Тропічний циклон "Ельза" сформувався в Атлантичному океані минулого тижня. За цей час негода призвела до руйнувань у країнах Карибського басейну.
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