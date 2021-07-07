Надзвичайний стан увели в США через наближення урагану "Ельза". 33 округи на півдні країни потрапили в зону ризику. Очікують, що стихія принесе опади в понад 200 міліметрів. А це може спричинити повені. Синоптики повідомляють, що наразі "Ельза" ослабла до тропічного шторму.

Хоча ще вчора урагану давали першу категорію, а пориви вітру подекуди сягали 120 кілометрів за годину. Тропічний циклон "Ельза" сформувався в Атлантичному океані минулого тижня. За цей час негода призвела до руйнувань у країнах Карибського басейну.