У МОЗ визначили кількість українців з антитілами до COVID-19 [ Редактировать ]
Третина українців має антитіла до коронавірусу. Це попередні дані дослідження, яке проводять МОЗ, Центр громадського здоров'я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка.
Як розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, тепер фахівці визначать, як утворилися антитіла. Остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня.
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