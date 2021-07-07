Олія та хліб із цезієм і стронцієм. На Житомирщині в зоні безумовного відселення після Чорнобильської катастрофи вирішили зайнятися фермерством. І на ділянці, на якій заборонено і проживання, і ведення сільського господарства - посіяли кукурудзу, соняшник, пшеницю та ріпак!

Хто на це дав дозвіл? На місце з перевіркою виїхала Держекоінспекція. Разом з ними була й Олена Логінова.

Це радіоактивна зона. Після вибуху на ЧАЕС ці поля на Житомирщині,33 тисячі гектарів, визнали небезпечними. Тут не можна ні селитися, ні пасти худобу, ні вирощувати городину.

Це поле розкинулось на 30 гектарів тут вирощують кукурудзу незважаючи на статус радіоактивного забруднення, а поряд так само вирощують пшеницю та рапс.

І так вже цілих сім років! Гарантії того, що цей врожай не потрапить на ваш стіл - немає. Тож держекоінспекція приїхала з ревізією.

Андрій Мальований, голова державної екологічної інспекції України:

До нас звернулась із скаргою фізична особа про те, що можливе порушення природоохоронного законодавства, екологічного законодавства під час використання земель сільськогосподарського призначення. Порядка 5 тисяч гектарів на території кількох територіальних громад, які були радіаційно забрудненими внаслідок чорнобильської катастрофи використовуються для товарного сільськогосподарського виробництва, що прямо суперечить природоохоронному законодавству, законодавству України у зв'язку з чим було розпочато відповідну перевірку.

Шукають фахівці - цезій та стронцій - радіоактивні елементи. Вони найбільш шкідливі для людини, бо здатні накопичуватися в організмі і навіть змінювати генетику. Першим інспектують соняшникове поле. Спеціалісти беруть зразки грунту, який повезуть в лабораторію.

Ірина Березюк, начальник відділу інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції поліського округу:

Ми спочатку оприділяємось з тим, яку кількість проб ми будем відбирати, звичайно проби відбираються методом конверта, ми вже відібрали, он хлопці ще відбирають є такий прилад бур, він закручується в землю, відбирається, ми відбираємо десь до 5 точкових проб, відображається щільність проникнення радіації, відображається показники по стронцію по цезію.

Хто ж попри офіційні заборони використовує радіаційні землі? Селищна голова Народицької громади пояснює - гектари їм передали після реформи децентралізації. Але, офіційно у власність, вони так і не перейшли. Натомість їх здали в оренду фермерам.

Лідія Бученко, народицький селищний голова, голова народицької територіальної громади:

Земельні ділянки були передані в оренду ще попередніми сільськими радами і потім селищна Рада пролонгувала ці всі договори оренди з метою наповнення бюджету, перед тим як укладати договір оренди орендарі провели обстеження цих земельних ділянок. Інститут охорони ґрунтів видав довідку повністю на відповідність, що дані земельні ділянки можуть бути використанні для сільськогосподарського виробництва.

Радіоактивні угіддя, кажуть в Держекоінспекції, не мають статусу ні державного, ні комунального, а кваліфікуються як землі запасу. І повноваження щодо розпорядження ними має виключно Кабмін. Тож, рішення сільради про передачу їх в оренду викликають сумніви.

Прокуратура вже відкривала не одне провадження за фактом нецільового використання гектарів. Але поки безрезультатно. Тепер інспекція проведе комплексну перевірку полів. І якщо виявлять порушення всі дані передадуть до правоохоронних органів. Що ж до результатів досліджень, вони будуть готові за місяць.