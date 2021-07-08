Очередным издевательством над людьми назвал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко инициативу власти об аресте средств на счетах людей за долги ЖКХ.

"Ни введение авансовых платежей, ни запугивания арестом средств на счетах в банках не решат вопрос с неплатежами за жилищно-коммунальные услуги. Люди не в состоянии платить по заоблачным тарифам. К тому же власть сделала все, чтобы усложнить получение субсидий и унизить людей этим подачками", – отметил народный депутат.

По словам Юрия Бойко, чтобы решить вопрос с задолженностью и предотвратить тарифные скачки, на нужды населения необходимо направить газ собственной добычи.

"Людям нужно продавать газ собственной добычи по его себестоимости, а это около 3 тысяч гривен за тысячу кубов, а не 10–12 тысяч и выше, как сейчас. Гарантировать субсидии всем, кто в них нуждается, установить мораторий на повышение тарифов и обеспечить прозрачное тарифообразование", - подчеркнул политик.

Он также отметил, что необходимые для этого законопроекты ОП-ЗЖ давно зарегистрированы в Верховной Раде и их принятие позволит подготовится к отопительному сезону, защитить людей и не допустить коллапса системы жилищно-коммунального хозяйства.

"На фоне рекордного повышения спотовых цен на газ на европейских хабах, снижения Россией объемов транзита по украинскому газопроводу и незаполненности газовых хранилищ в Европе особо актуальными становятся законопроекты ОП-ЗЖ, в которых предлагается газ собственной добычи продавать для нужд населения. Принятие этих законопроектов позволит предприятиям ЖКХ подготовиться к отопительному сезону и даст возможность гражданам получить доступные счета за коммуналку, основной составляющей в которых является газ", - резюмировал Юрий Бойко.