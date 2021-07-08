Руководство Европейской комиссии приняло решение оштрафовать автомобильные производители BMW, Daimler, Volkswagen, Audi, и Porsche на 875 миллионов евро. об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

На столь серьезный шаг ЕК толкнуло то, что автоконцерны вошли в так называемый "картельный" сговор, касающийся фильтрации выбросов в атмосферу легковых автомобилей с дизельным двигателем.

Еврокомиссия приняла решение наложить штраф общим объемом в €875 млн на пять автопроизводителей за картельный сговор в сфере технологий очистки выбросов для дизельных легковых автомобилей.

Отмечается. что все пять компаний признали свое участие в картеле и сейчас участвуют в урегулировании этой проблемы. Известно, что первыми рассекретили информацию о существовании "картеля" компания Daimler, в связи с этим они успешно избежали наложения штрафных санкций.

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Кроме того, немецкие автопроизводители ставили опыты на животных и людях. Эксперименте были задействованы 10 обезьян и 25 человек, а проводили его якобы, чтобы доказать - выхлопы современных дизельных автомобилей стали менее токсичными, благодаря новейшим системам очистки.

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