Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что вооруженная группа, совершившая нападение на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и убившая его, была сформирована из иностранных граждан. Об этом сообщает агентство France24.

Напавшие на резиденцию говорили по-английски и по-испански. Первая леди страны Мартин Моиз получила пулевые ранения и сейчас находится в больнице. Жену президента хотят перевезти на лечение в Майами.

Посол Гаити в США Бохит Эдмон, ссылаясь на правительственную видеозапись, сообщил, что напавшие на президентскую резиденцию, представились агентами Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). При этом дипломат подчеркнул, что не верит в эту версию, пишет Reuters.

Позже глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга опроверг версию о том, что агенты DEA могут быть причастны к убийству Моиза.

Мы готовы предложить помощь в этом расследовании, но, честно говоря, мы намерены позволить этому расследованию развернуться, и, конечно, власти Гаити играют ведущую роль в этом расследовании.

Издание Diario Libre сообщает, что, согласно одной из версий доминиканских властей, убийство Моиза совершили южноамериканцы - колумбийцы и венесуэльцы, которые якобы связаны с "очень влиятельными людьми на Гаити, занимающимися торговлей наркотиками и похищениями людей". Согласно этой версии, сообщником нападавших мог быть высокопоставленный сотрудник полиции, умышленно ослабивший охрану дома президента Гаити.

Напомним, президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля в ходе вооруженного нападения на его резиденцию. Также сообщалось, что первая леди президента Гаити скончалась от ранений.

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