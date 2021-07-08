Российский футбольный союз расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Ранее РФС признал работу тренера на чемпионате Европы неудовлетворительной.

Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года. Под его руководством команда провела 57 матчей, из них 24 выиграла, 20 проиграла, и 13 сыграла вничью.

По данным Telegram-канала Baza, Станислав Черчесов отказался от выплаты неустойки после прекращения контракта. Его договор был рассчитан до 2022 года, тренер получал 2,5 млн евро в год.

Напомним, что сборная России не вышла из группы на Евро-2020, заняв в ней четвертое место. Россияне проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), но победили Финляндию (1:0). По словам Станислава Черчесова, на готовность сборной к турниру повлиял перенос Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Как сообщали "Подробности", в финале чемпионата Европы сыграют сборные Англии и Италии. Игра состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли", встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.