Сборная России победила команду Финляндии в матче группы B чемпионата Европы по футболу. Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил Алексей Миранчук (45+2). Матч прошел в Санкт-Петербурге.

Уже в самом начале игры Финляндия открыла счет, но главный арбитр встречи нидерландец Дэнни Маккели отменил гол после использования системы VAR, зафиксировав офсайд у Йоэля Похьянпало.

В заключительном туре группового этапа Россия встретится с Данией, матч состоится в Копенгагене 21 июня. Финляндия в параллельном матче сыграет с Бельгией. В стартовом матче россияне проиграли Бельгии со счетом 3:0.

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Группа B:

Бельгия - 3 очка;

Россия - 3;

Финляндия - 3;

Дания - 0.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие команды каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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Украина второй матч в группе сыграет в четверг, 17 июня, против Северной Македонии в Бухаресте. Напомним, что в поединке с Нидерландами подопечные Андрея Шевченко уступили 2:3, а македонцы проиграли Австрии 1:3.