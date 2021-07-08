После массового грабежа физических лиц лихие чиновники Зеленского решили ограбить еще и крупных бизнес-операторов под смешными предлогами. Списание денег в счет погашения долгов со счетов населения так понравилось чиновникам, что они начали искать поводы для штрафов в абсолютно непристойных объемах, несопоставимых с любыми, а особенно - надуманными нарушениями.

Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Владимир Цибулько, комментируя беспрецедентные фискальные атаки власти на население и бизнес, о которых заявил экс-вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Кроме того, эксперт процитировал заявление Розенко относительно недавнего вопиющего случая с "Новой почтой".

Он отметил: "Поводом для проверки стала жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 гривен. Проверяющие потребовали учредительную и финансовую документацию компании у руководителя отделения. Не являясь уполномоченным лицом, руководитель отделения логично предложил ревизорам обратиться к руководству "Новой почты", как того и требует закон".

Цибулько добавил, что уполномоченные лица Госпродпотребслужбы расценили эти действия как создание препятствий для проведения проверки и выписали максимальный штраф в размере 10% от стоимости реализованных услуг почтового оператора за предыдущий календарный месяц.

"Сумма штрафа составила 325 851 634, 8 грн! Теперь компания должна заплатить эти немыслимые деньги в течение 15 дней. В противном случае ее счета будут арестованы и вся сумма долга автоматически списана. Это, угрожает фактической остановкой деятельности стратегического оператора почтовой связи Украины", - заявил он.

Как сообщалось ранее, Госпродпотребслужба, возглавляемая Владиславой Магалецкой, провела внеплановую проверку работы Харьковского отделения "Новой почты" №49, оштрафовав компанию на баснословную сумму.

Цибульский считает, что подобные действия власти недопустимы и могут закончиться для нее плачевно.

"То-есть, Шмыгаль и его подельники так спешат на скамью подсудимых, а их выход с власти мирным не будет, это уже понятно всем – от собственников МАФов, которых щемит Кличко до физлиц, у которых в противоречие банковской тайне посписывают деньги. С началом ограбления системных компаний, крупных работодателей, становится понятно, что основным заданием Зеленского является ликвидация любых бизнесов, которые не зависят от политического руководства страны. Это путинизм чистой воды, когда всеми живыми активами должны управлять только люди первого лица государства. Но ведь Украина – не Россия, как известно, и государственный капитализм здесь точно не пройдет", - резюмировал Владимир Цибулько.

Эксперт согласен с мнением Павла Розенко, что в "Новой почте" вряд ли покорно смирятся с настолько абсурдным решением власти и наверняка оспорят его в судебном порядке. Причем, сумма настолько огромна, что если украинские суди примут неправовое решение, компания скорее всего обратится в международные судебные инстанции. Как бы там ни было, убежден экс-вице-премьер, сам прецедент является очень тревожным сигналом для всех субъектов экономической деятельности в Украине.