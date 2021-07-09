Євросоюз визнав ковід-паспорт Швейцарії [ Редактировать ]
Євросоюз визнав швейцарський ковід-паспорт. Єврокомісія прирівняла його до загально-європейського, який діє з першого липня.
Тож Швейцарія стала першою з країн поза межами ЄС та Європейської економічної зони, чию ковідну посвідку визнали в Брюсселі.
Це дозволить мандрівникам зі Швейцарії та ЄС легше перетинати кордони, щоправда, не всі країни Євросоюзу пристосували свою інфраструктуру для введення сертифікатів і перебувають у "перехідній фазі".
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