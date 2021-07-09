Поліція перевіряє атракціони в курортній Кирилівці на Азовському узбережжі. Кілька днів тому на тамтешньому пляжі працівника надувної гірки уразило струмом. Чоловік помер на місці до приїзду швидкої. Пізніше з'ясували: дозволу на роботу атракціону не було. Хто тепер відповідатиме - дізнавався Сергій Бордюжа.

Кирилівка. Центральний пляж. Нині тут тільки й розмов про інцидент, що шокував відпочивальників.

Очевидці кажуть, ще вчора тут стояла надувна гірка. Чоловік, який її обслуговував, намагався увімкнути в розетку електричний компресор, щоб підкачати атракціон.

Віталій Винокуров, очевидець:

Да, он полез мокрыми, в мокрых штанах, полез в розетку и что-то включал, какой-то насос, и его убило вот так сразу.

Серед тих, хто намагався на пляжі врятувати молодого чоловіка, - був і Павло з родиною.

А я сидела вон там на стульчике. И что-то такой хлопок услышала. И говорю, Паша, смотри, парню надо помочь. Он подошел его дернул по плечу. - А меня ударило током. - А его ударило током. Потом другой парень подошел и вытащил с розетки шнур. Ну а потом я бегала по пляжу искали кто врач. - Да, мы бегали искали пытались медиков хоть каких-нибудь там, фельдшеров. - Чуть-чуть его откачали как бы так. Приехала скорая через пол часа. Тоже откачивали, потом погрузили его в скорую.

Реанімація не допомогла. Двадцятидворічний житель Кривого Рогу помер. Як з'ясувалось, молодий чоловік працював нелегально. Як і сам атракціон.

Євген Слабишев, в.о. начальника Кирилівського відділення поліції:

Проводяться слідчі дії, з'ясовується хто її ставив. Які дозвільні документи. Триває слідство.

Слідчі дії тривають і на пляжі. Правоохоронці шукають електричний кабель.

Підозрюють, що до електромереж атракціон був підключений також незаконно. І з порушенням вимог безпеки.

Іван Малєєв, голова Кирилівської селищної ради:

Но за всем же не уследишь. У нас тут понятно, что миллион приезжает сюда, все хотят заработать. И понятно, что кто-то, наверное, как-то и договорился. Вот данный аттракцион у нас вот вообще никаким образом не проходил.

В обленерго кажуть: обсяги крадіжок електроенергії під час курортного сезону тільки в одному Якимівському районі вражають. Тому й не дивно, що трапляються такі інциденти.

Зореслава Цупренко, прессекретар ПАТ "Запоріжжяобленерго":

Обсяг самовільно спожитої, тобто фактично вкраденої споживачами електроенергії, склав близько трьох мільйонів кіловат годин. Для розуміння, це близько 60-ти, або навіть 70 кілометрів реконструйованих повітряних ліній електромереж.

Наразі в Кирилівці обіцяють перевірити роботу всіх атракціонів та розважальних закладів на пляжах. Утім, уже сьогодні більшість із них після смертельного інциденту тут зачинені або не працюють.