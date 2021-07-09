Вблизи города Квинстаун на Южном острове Новой Зеландии воздушный шар потерял управление. В результате инцидента пострадали 11 человек, сообщает "Синьхуа".

Отмечается, что по меньшей мере один человек получил тяжелые травмы, а десять других - травмы средней или легкой тяжести.

На видео с места происшествия виден полуспущенный шар, который свисает с дерева в окружении многочисленных проводов линий электропередач.

#LATEST: @HollyCarran has heard a witness' account of the serious hot air balloon crash near Arrowtown, leaving 11 people injured https://t.co/M1NmklYDHE #Newshub pic.twitter.com/XoL6Xlz9xH — Newshub (@NewshubNZ) July 8, 2021

По запросу спасательных служб, компания-поставщик электроэнергии отключила питание, лишив по меньшей мере 160 домов вокруг электричества.

Агентство напоминает, что в 2012 году в результате падения воздушного шара в Новой Зеландии погибли 11 человек.

Ранее мы писали о том, что в США воздушный шар рухнул с людьми на машины и дома. Четверо пассажиров скончались на месте. Пятый пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позже стало известно, что он скончался.

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