В Новой Зеландии упал воздушный шар: пострадали 11 человек [ Редактировать ]
Вблизи города Квинстаун на Южном острове Новой Зеландии воздушный шар потерял управление. В результате инцидента пострадали 11 человек, сообщает "Синьхуа".
Отмечается, что по меньшей мере один человек получил тяжелые травмы, а десять других - травмы средней или легкой тяжести.
На видео с места происшествия виден полуспущенный шар, который свисает с дерева в окружении многочисленных проводов линий электропередач.
#LATEST: @HollyCarran has heard a witness' account of the serious hot air balloon crash near Arrowtown, leaving 11 people injured https://t.co/M1NmklYDHE #Newshub pic.twitter.com/XoL6Xlz9xH— Newshub (@NewshubNZ) July 8, 2021
По запросу спасательных служб, компания-поставщик электроэнергии отключила питание, лишив по меньшей мере 160 домов вокруг электричества.
Агентство напоминает, что в 2012 году в результате падения воздушного шара в Новой Зеландии погибли 11 человек.
Ранее мы писали о том, что в США воздушный шар рухнул с людьми на машины и дома. Четверо пассажиров скончались на месте. Пятый пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позже стало известно, что он скончался.
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