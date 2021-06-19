В Беларуси запретили сделали заявление об украинских самолетах [ Редактировать ]
Непризнанный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что государственные аэропорты не будут принимать воздушные суда из Украины. Об этом сообщает издание Белта.
Такое решение связано с тем, что ранее Украина запретила полеты в своем воздушном пространстве самолетов из Беларуси. Решение политика было озвучено в субботу, 19 июня.
Раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты.
Отмечается, что украинское правительство приняло решение о закрытии неба от беларуских самолетов 29 мая. Согласно ему, беларуские воздушные суда не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.
Читайте также, Кабинет министров Украины усилил "воздушные санкции" относительно белорусских авиакомпаний, им будет запрещено использовать воздушное пространство Украины. Ограничения полетов в воздушном пространстве Беларуси и транзитных перелетов для белорусских компаний являются необходимыми.
Кроме того, Соединенные Штаты Америки приостановят действие соглашения об авиасообщении с Беларусью и разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей властей. введение новых санкций и возвращение санкций против белорусских предприятий намечено на 3 июня.
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