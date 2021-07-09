В Ривненской области произошла дорожная авария, в которой погибла 8-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

ДТП произошло между селами Малый Алексин и Хотин Ровенского района. Автомобиль Mitsubishi ASX на закругленном участке вылетел с дороги в поле подсолнухов и перевернулся.

В салоне легковушки находилась семья - супруги с ребенком и племянницей. 8-летняя племянница погибла, а 38-летняя мама и ее 11-летняя дочь получили травмы и были госпитализированы.

40-летний глава семейства, находившийся за рулем, не пострадал. Как показал алкотестер, он был трезв. У мужчины взяли образцы крови для детального анализа.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали "Подробности", в ночь на пятницу, 9 июля, на трассе Киев-Ковель произошла авария с участием мопеда и грузовика. В результате столкновения погибли два человека.