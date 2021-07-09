В ДТП под Ривне погибла 8-летняя девочка, еще один ребенок получил травмы [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Ривненской области произошла дорожная авария, в которой погибла 8-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
ДТП произошло между селами Малый Алексин и Хотин Ровенского района. Автомобиль Mitsubishi ASX на закругленном участке вылетел с дороги в поле подсолнухов и перевернулся.
В салоне легковушки находилась семья - супруги с ребенком и племянницей. 8-летняя племянница погибла, а 38-летняя мама и ее 11-летняя дочь получили травмы и были госпитализированы.
40-летний глава семейства, находившийся за рулем, не пострадал. Как показал алкотестер, он был трезв. У мужчины взяли образцы крови для детального анализа.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщали "Подробности", в ночь на пятницу, 9 июля, на трассе Киев-Ковель произошла авария с участием мопеда и грузовика. В результате столкновения погибли два человека.
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