В Ривненской области мужчина погиб после падения в глубокую яму, которую вырыли бобры. Об этом сообщает пресс-служба КП "Областной центр экстренной медпомощи и медицины катастроф", принадлежащий Ривненскому горсовету.

Трагедия случилась с отцом девятерых детей в селе Сварын, которые находится в Сарненском районе. Прибывшие на место медработники смогли только констатировать смерть пострадавшего.

Мужчина 1978 года рождения. Отец девятерых детей. Он пошел на пастбище за лошадью. Возвращаясь домой, у реки провалился в вырытую бобрами дыру. Лошадь упала на мужчину. Люди сначала достали лошадь, а потом пострадавшего. Он был без признаков жизни.

Ранее мы писали, что спасение телефона обернулось для мужчины смертью в выгребной яме. Тело херсонца извлекали из ямы бойцы аварийно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Херсонщины, однако прибывшим на место события медикам из бригады скорой помощи осталось лишь констатировать его биологическую смерть.

Кроме того, в населенном пункте Кийлов, который находится в Бориспольском районе, двое детей упали в выгребную яму уличного туалета. Охранник, услышав детский крик о помощи, побежал вызволять их вместе с еще одним очевидцем.

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