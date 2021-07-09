"Я був присутній на громадських слуханнях в Дарницькій РДА, коли забудовник презентував проєкт на озері Вирлиця. Мені все сподобалося. По-перше, будівництвом реабілітаційного центру ми хоч якось віддячимо нашим захисникам, бо багато хто з них потребує не лише медичної, але й психологічної допомоги. По-друге, нарешті проведуть благоустрій берегів озера Вирлиця та облаштують паркову зону. Наразі там лише стихійне сміттєзвалище, а ще місцеві наркомани знайшли для себе притон. Зараз я не можу туди вийти погуляти з маленькою дитиною. Й не лише я", - розповів Сергій.

- Розкажіть про громадські слухання 6 липня в Дарницькій РДА. Що насправді там відбулося?

- Був конструктивний діалог з представниками забудовника. На зустріч прийшло багато людей - учасники бойових дій на Сході України та звичайні мешканці району. Було висловлено багато цікавих думок. Але зіпсувала обговорення купка "екоактивістів", котрі хоч й були у меншості, проте своїм беззмістовним галасом намагалися зірвати громадські слухання. В принципі їм є що втрачати, бо, упевнений, так звана "група Екопарк Вирлиця" - це чийсь нелегальний проєкт для викачки грошей з міського бюджету та "відтискання" земельних ділянок у легального бізнесу. Цей "екоактив" - лише чиясь годівниця, яка жодної користі киянам не несе. Не про природу вони дбають, а про свої кишені та інтереси тіньових замовників. А ви детально можете побачити на відео, як проходили обговорення.

- Взагалі ці "екоактивісти" відомі люди в Дарницькому районі? Ви їх знаєте?

- Краще б не знав (сміється). Головним спікером цього угрупування є Настя. У Facebook дівчина називає себе Nasty Kyt. Вона постійно багато й голосно верещить про продажність мешканців Дарниці. Настя - великий шанувальник Білорусі та твердої руки диктатора Лукашенка. Бо, бачите, як чисто у Мінську, не інакше нелегітимний лідер білорусів особисто вулиці мете. До того ж у неї надто дивна уява про екологію. Постить фото Стамбулу на тлі палаючих труб - це, на її думку, "красиво".

Ще один персонаж, вибачайте, не знаю його ім'я та по-батькові, давно вже не працює, постійно курить марихуану та жмудлить спиртне. Цікаво, на які статки? Можливо на ті, які отримує як професійний мітингувальник за що завгодно? Вільний хіппі-художник, позахаращував увесь район своїми картинками - плодами отруєної уяви. Ось такі люди виступають за те, щоб на озері Вирлиця замість благоустрою залишалося сміттєзвалище!

До того ж вони використали відомі брудні технології - за годину до обговорень привезли автобусом до РДА загін неадекватних бабусь і знімали їхній галас на камери, а потім кричали, що їх нібито запросив забудовник-інвестор. Хлопців, котрі пройшли війну, вони сміють називати "продажними"? Всі в неї "продажні", дивна логіка в цієї Насті. Невже мер Києва Кличко цього не бачить?

- Зрозуміло, що маргінальні елементи не можуть мати впливу ані на Дарницьку РДА, ані на Київраду. Хто за ними стоїть?

- Я гадаю, меру Віталію Кличку слід уважніше подивитися на Олексія Гриценка. Це син ексміністра оборони Анатолія Гриценка, того самого, який розпродав свого часу майно української армії, завдавши удару по обороноздатності нашої держави. За те, що у 2014 році на армійських складах виявилося велике ніщо, потрібно, зокрема, "дякувати" й Анатолію.

Зрозуміло, що син за батька не відповідає, проте ми, ймовірно, спостерігаємо наразі якусь "родинну традицію". Олексій Гриценко кілька разів брав участь у виборах - до парламенту та Київради, але жодного разу не переміг, як і його батько під час кількох президентських перегонів. Тепер Олексій скрізь представляється "радником мера Києва з екології". Цікаво, Кличко знає про це? Взагалі про Олексія Гриценка повно цікавих фактів в інтернеті - надто бурхливе у нього життя. До речі, дивним чином Nasty Kyt була у складі "Автомайдану", коли головою організації був саме Олексій Гриценко.

- Скажіть, будь ласка, як оцінити випадок, що стався під час громадських слухань 6 липня. Чому глава Дарницької РДА Ярослав Лагута не забезпечив порядок на зібранні, не запросив поліцію хоча б? Чому Лагута наказав усім помовчати, бо він сам хотів штовхнути промову, то усі "екоактивісти" різко припинили волати?

- Я ж бував на нормальних слуханнях та акціях, знаю, що у подібних випадках чиновників ніхто не слухає. Все це дуже підозріло.

- Що мешканці Дарницького району планують робити далі, позаяк ситуація навколо озера Вирлиця вже набула загрозливого змісту?

- Нехай поліція розбирається, хто фінансує цих "екоактивістів", на чий кошт вони живуть. Вони так опікуються екологією, що нікого з тих "екоактивістів" ви не побачите на жодному суботнику, коли місцеві мешканці виходять прибирати сміття за наркоманами та алкашами з берега Вирлиці.