На следующем заседании Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос повышения пенсионных выплат военнослужащим, которые уже находятся на пенсии. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Решение было разработано Министерством соцполитики по инициативе главы государства.

По словам главы правительства, это решение по пенсионным выплатам военнослужащим должно уменьшить имеющиеся диспропорции.

Что предлагает Минсоцполитики:

с 1 июля установить ежемесячную доплату 2000 гривен для почти 400 тысяч военных-пенсионеров и установить минимальную пенсию на уровне 3854 гривны;

повысить выплаты более 40 тысячам участникам боевых действий, утратившим работоспособность, на почти 700 гривен.

"В 2017 году, при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения, вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован. Из-за этого сегодня новоназначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое. И наше правительство планирует исправить эту ситуацию", - заявил Шмыгаль.

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