Рекорд щеплень. Майже 115 тисяч українців вакцинувалися проти Ковіду минулої доби. Це найвищий показник від початку кампанії. І якщо такі темпи зберігатимуться - на початок вересня повністю імунізуються п'ять мільйонів людей.

Статистика щодо захворюваності невисока. Маємо на сьогодні пів тисячі нових хворих. Одужали 809 людей, померли 20. Найбільше позитивних тестів, традиційно, у столиці, Київській та Харківській областях.