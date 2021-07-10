В Україні оновили рекорд з кількості щеплень [ Редактировать ]
Рекорд щеплень. Майже 115 тисяч українців вакцинувалися проти Ковіду минулої доби. Це найвищий показник від початку кампанії. І якщо такі темпи зберігатимуться - на початок вересня повністю імунізуються п'ять мільйонів людей.
Статистика щодо захворюваності невисока. Маємо на сьогодні пів тисячі нових хворих. Одужали 809 людей, померли 20. Найбільше позитивних тестів, традиційно, у столиці, Київській та Харківській областях.
по теме
655 випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 12 пацієнтів померло, одужали майже 900. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Донеччині повідомили у МОЗ.
Ще кілька місяців тому перші шпальти західних видань розповідали про змагання за вакцини і їх нестачу. Сьогодні ж тренд - похвалитися темпами імунізації, а ще доступністю щеплень для всіх верств населення країни
Статистика захворюваності досі стабільно невисока. Нових хворих 876, одужали майже втричі більше, померли 53 людини. Найбільше зафіксували випадків у столиці, Запорізькій та Дніпропетровській областях
Недоліки знайшли, коли перевіряли завод у Башкортостані. Про це ідеться у попередньому звіті організації
Робитимуть це, щоб посилити імунітет людини проти нових штамів COVID-19