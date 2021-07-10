15 тисяч лавандових кущів зацвіли на Рівненщині. Єдине на всю область це фіолетове поле нині на піку буяння. Лаванду викохала одна місцева сім'я, і цього року вперше запросила до себе гостей. Від туристів немає відбою. Сюди їдуть цілими родинами, аби помилуватися красою, надихатися п'янким цілющим ароматом, і звичайно ж - зробити неймовірні світлини. Побувала на лавандовому полі й наша Сніжана Сидорук.

Фіолетові квіти сорту Хемус. Ми дуже довго за цим сортом полювали і нарешті це фіолетове золото нас тішить.

Тамара Горак ніколи не була у Франції, зате омріяну частинку Провансу жінка висадила на своєму полі. Фіолетове море розкинулося на околиці села Уїздці, що за двадцять кілометрів від Рівного.

Тамара Горак, власниця лавандового поля:

Одні сусіди садять буряки, картоплю, пшеницю, а інші споглядають, що ж садимо ми. Дивувалися. Посадили перше поле не очікували першого цвітіння. На другий рік не можна себе стримати, бо хочеться чогось нового - висадили друге поле. За тим третє поле.

Нині тут рясно квітне майже гектар лаванди. А щоб кущі мали ось такий вигляд, довелося докласти чимало зусиль. Рослина надто вибаглива, каже господиня.

Тамара Горак, власниця лавандового поля:

Любить, аби її садили на сонечку. Кущик має бути гарно оброблений, посапаний. Не любить бур'янів. І не любить зайвої вологи, тому що корінь може загнити.

Ці бузкові суцвіття пані Тамара називає "фіолетовим золотом". Бо рослини мають безліч цілющих властивостей.

Тамара Горак, власниця лавандового поля:

Втамовує біль, знімає напругу, розслаблює, роздратованість, втома, знервованість. Це все прибирається наче рукою. Це ліки номер один як чай для жіночого організму.

Лаванду родина Гораків спочатку висаджувала на переробку та продаж. На те, що їхнє поле стане туристичним магнітом, власники й не сподівалися. А тепер із радістю вперше зустрічають гостей.

Тут дуже гарне поле фіолетове таке, пахне дуже гарно - заспокійливе.

Катерина, туристка зі Здолбунова:

Це така туристична локація, куди зараз люди якомога більше їдуть подивитися. Хто просто подихати, хто відчути звук жужжання бджіл як метелики літають дуже гарно.

Подивитися, а головне сфотографуватися на єдиному лавандовому полі в області - їде чимало охочих. Для відвідувачів господарі встановити білосніжні плетені меблі, лавки та гойдалки.

Володимир та Надія, туристи з Рівного:

Приїхали на дуже гарні світлини. Подивитися, які радують і душу. і тіло. Скажем так і дуже гарний аромат. - Дякуючи господарям, які змогли вклали силу і радують око і душу всіх жителів Рівненської області.

Односельці лавандову плантацію сусідів називають райським куточком. Пані Олена живе саме навпроти пахучого поля. Жартує - у неї аромотерапія під хатою.

Олена, жителька села Уїздці:

Виходиш і запах і що приємно, що в нас тут була така тиш. Ми думали як на хуторі, а Тамара змогла нам показати, що можна зробити центром Рівненської області!

Проєкт родині Гораків коштував пів мільйона гривень. Але пані Тамара вкладених грошей не шкодує, бо переконана: лаванда робить людей щасливими.

Тамара Горак, власниця лавандового поля:

Для людей це рай, а для нас пекельна робота. Це надзвичайно важко, але щоранку ти встаєш і робиш це щастя для інших людей.

Ніжний аромат заспокоює, а бузкові квіти справжнісінька кольорова терапія. Це ідеальне місце для відпочинку після важкого робочого дня.