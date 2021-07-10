В Харькове обстреляли трамвай с пассажирами (фото) [ Редактировать ]
В Харькове в субботу, 10 июля, двое неизвестных подростков обстреляли трамвай, едущий с людьми по маршруту. В результате инцидента ранение получил один из пассажиров, отмечают очевидцы.
Это произошло на улице Полтавский Шлях, примерно в 17:00, трамвай как раз спускался с Холодной горы в сторону Южного вокзала.
По словам пассажиров, стрельба была произведена из травматического оружия. При этом выстрелами были разбиты несколько окон трамвая. Пассажиры в панике попадали на пол.
Одного пассажира травмировал осколок разбитого стекла. В числе прочих пострадавший бросился в погоню и пытался догнать подростков, "но не получилось". В итоге на место стрельбы вызвали правоохранителей.
В харьковской полиции пока не прокомментировали инцидент.
Ранее в Харькове на Салтовке трамвай врезался в микроавтобус Mercedes. Тогда также было опубликовано видео происшествия. Из-за аварии пришлось временно приостановить движение трамваев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Йому загрожує довічне ув'язнення - чи вважає себе винним?
Полиция задержала шестерых человек
Мужчине, который 7 июля устроил стрельбу в Киеве, объявили подозрение в покушении на полицейского
Одинадцята ранку. Працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на Голосіївському проспекті. На місці події власник помешкання вистрілив крізь двері з мисливської рушниці
Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля в ходе вооруженного нападения на его резиденцию