В Харькове в субботу, 10 июля, двое неизвестных подростков обстреляли трамвай, едущий с людьми по маршруту. В результате инцидента ранение получил один из пассажиров, отмечают очевидцы.

Это произошло на улице Полтавский Шлях, примерно в 17:00, трамвай как раз спускался с Холодной горы в сторону Южного вокзала.

По словам пассажиров, стрельба была произведена из травматического оружия. При этом выстрелами были разбиты несколько окон трамвая. Пассажиры в панике попадали на пол.

Одного пассажира травмировал осколок разбитого стекла. В числе прочих пострадавший бросился в погоню и пытался догнать подростков, "но не получилось". В итоге на место стрельбы вызвали правоохранителей.

В харьковской полиции пока не прокомментировали инцидент.

Ранее в Харькове на Салтовке трамвай врезался в микроавтобус Mercedes. Тогда также было опубликовано видео происшествия. Из-за аварии пришлось временно приостановить движение трамваев.

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