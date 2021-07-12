В Хмельницкой области пенсионерка во время ссоры подожгла сожителя. 43-летний мужчина получил ожоговые травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

Страшный инцидент произошел в одном из сел. Между людьми произошла ссора, в ходе которой 63-летняя женщина облила сожителя бензином и подожгла.

Во время семейной ссоры женщина облила бензином и подожгла своего гражданского мужа. В течение двух дней мужчина пытался самостоятельно лечиться, но его состояние лишь ухудшалось.

Отмечается, что медики привезли пострадавшего мужчину в ожоговое отделение областной больницы. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Известно, что правоохранители открыли уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения, сроком до 8 лет.

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Кроме того, в Киеве застолье закончилось поножовщиной. В полицию пожаловалась женщина, что у соседей слышны звуки драки и крики. Полиция обнаружила в квартире перепуганную женщину и умирающего от ножевых ран мужчину. Подозреваемый пытался бежать через окно.

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