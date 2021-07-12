Під Попасною бійці вшанували пам'ять загиблого офіцера [ Редактировать ]
На фронті від початку доби один ворожий обстріл. Поблизу Золотого-4 противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Напередодні зафіксовано 8 порушень режиму тиші. Поблизу Пісків ворог двічі атакував позиції українських захисників з протитанкових гранатометів. А біля Новоселівки з мінометів 82-го калібру. Крім того, два ворожих безпілотники перетнули лінію розмежування, їх - знешкодили. Про ситуацію на передовій - Руслан Смєщук.
Більшість ворожих обстрілів саме на Донецькому напрямку. Від окупованого обласного центру до Азовського моря. Супротивник застосовував кулемети різних калібрів, гранатомети, міномети. На щастя, у війську без втрат.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Хотя би чуть-чуть, але кожного дня. Переважно або ввечорі години з 10, або зранку до четвертої години.
А це вже Луганщина. Тут ділянкою загострення є лінія оборони між Золотим і Попасною. Гатять по армійцях щодня. Ось на цьому відео з камери спостереження - ворожий гранатометник цілить із даху будинку. Інша зброя теж не мовчить.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Це залишки ВОГа, який вони скинули з безпілотника. Від АГС-17. Оце РПГ, а це кулі від кулеметів та автоматів. Міни ще 82 калібру. Ну, це ви знаєте - ось там у нас одна міна за бруствером лежить.
Тут, під Попасною, в селі Троїцьке вшанували пам'ять офіцера, посмертного Героя України, посмертного кавалера "Золотої зірки" - Тараса Матвіїва. До війни він був телерепортером, а з початком бойових дій - пішов на фронт.
Рік тому позиція Тараса опинилася під мінометним обстрілом. Одна з мін влучила в його бліндаж - той загорівся. Якби не героїзм офіцера - контужені військовослужбовці загинули б.
Роман, військовослужбовець Збройних сил України:
Від попадання в бліндаж, бліндаж почав горіти. І весь дим пішов в бліндаж, і вони там фактично вчаділи. Він їх витягнув із бліндажа, і сам.
Роман, військовослужбовець Збройних сил України:
Побратим почав задихатися, а бліндаж засипатися. В це момент зайшов наш офіцер, і витягнув спочатку побратима, бо він був у гіршому стані, а потім і мене. А потім ще одна міна вдарила зовсім поруч...
На честь героя в школі селища Троїцьке - відкрили меморіал. Тоді ж побратими, родичі та місцеві патріоти вирішили кожен рік ушановувати пам'ять Тараса Матвіїва.
Джеміль Ізмаїлов, командир батальйону 24 бригади:
Меморіал відкрили ще в тому році, і були близькі, батьки і наречена Тараса. А зараз ми будемо проводити захід вшанування пам'яті. І місце яке ми вибрали для меморіалу - воно не просто так вибране. Воно розташовано в школі де навчаються майбутні покоління.
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