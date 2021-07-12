До війни Тараса Матвієв був телерепортером, а з початком бойових дій - пішов на фронт

На фронті від початку доби один ворожий обстріл. Поблизу Золотого-4 противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Напередодні зафіксовано 8 порушень режиму тиші. Поблизу Пісків ворог двічі атакував позиції українських захисників з протитанкових гранатометів. А біля Новоселівки з мінометів 82-го калібру. Крім того, два ворожих безпілотники перетнули лінію розмежування, їх - знешкодили. Про ситуацію на передовій - Руслан Смєщук.

Більшість ворожих обстрілів саме на Донецькому напрямку. Від окупованого обласного центру до Азовського моря. Супротивник застосовував кулемети різних калібрів, гранатомети, міномети. На щастя, у війську без втрат.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Хотя би чуть-чуть, але кожного дня. Переважно або ввечорі години з 10, або зранку до четвертої години.

А це вже Луганщина. Тут ділянкою загострення є лінія оборони між Золотим і Попасною. Гатять по армійцях щодня. Ось на цьому відео з камери спостереження - ворожий гранатометник цілить із даху будинку. Інша зброя теж не мовчить.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Це залишки ВОГа, який вони скинули з безпілотника. Від АГС-17. Оце РПГ, а це кулі від кулеметів та автоматів. Міни ще 82 калібру. Ну, це ви знаєте - ось там у нас одна міна за бруствером лежить.

Тут, під Попасною, в селі Троїцьке вшанували пам'ять офіцера, посмертного Героя України, посмертного кавалера "Золотої зірки" - Тараса Матвіїва. До війни він був телерепортером, а з початком бойових дій - пішов на фронт.

Рік тому позиція Тараса опинилася під мінометним обстрілом. Одна з мін влучила в його бліндаж - той загорівся. Якби не героїзм офіцера - контужені військовослужбовці загинули б.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Від попадання в бліндаж, бліндаж почав горіти. І весь дим пішов в бліндаж, і вони там фактично вчаділи. Він їх витягнув із бліндажа, і сам.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Побратим почав задихатися, а бліндаж засипатися. В це момент зайшов наш офіцер, і витягнув спочатку побратима, бо він був у гіршому стані, а потім і мене. А потім ще одна міна вдарила зовсім поруч...

На честь героя в школі селища Троїцьке - відкрили меморіал. Тоді ж побратими, родичі та місцеві патріоти вирішили кожен рік ушановувати пам'ять Тараса Матвіїва.

Джеміль Ізмаїлов, командир батальйону 24 бригади: