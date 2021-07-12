На Житомирщині військовий підстрелив дитину [ Редактировать ]
У Новограді-Волинському на Житомирщині підстрелили дитину. Дев'ятирічного хлопчика доправили до лікарні з вогнепальним пораненням у спину. Куля пройшла навиліт.
Нині дитина в реанімації в тяжкому стані. За даними поліції, стріляв військовий - знайомий батька хлопчика. Чому - наразі з'ясовують.
Юрій Олійник, начальник головного управління Нацполіції Житомирської області:
До завдання поранення може бути причетний військовослужбовець, який приїхав напередодні з міста Києва, кримінальне провадження порушене за частиною першою статі 121 Кримінального Кодексу України.
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