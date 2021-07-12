Віталій Кличко очолив рейтинг голів держадміністрацій [ Редактировать ]
Найкращі на місцях. Рейтинг голів державних адміністрацій склали у виданні "Кореспондент". Журналісти та експерти враховували економічні та політичні показники. А також підтримку в місцевій раді та в парламенті, відносини з центральною владою і медійність на рівні країни.
На першому місці опинився мер Києва Віталій Кличко у нього більше чотирьох балів за п'ятибальною шкалою. Друге місце посів голова Дніпропетровської обладміністрації Валентин Резниченко - з понад трьома балами, третій - очільник Київської області Василь Володін - у нього теж трохи більше трьох балів.
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