Найкращі на місцях. Рейтинг голів державних адміністрацій склали у виданні "Кореспондент". Журналісти та експерти враховували економічні та політичні показники. А також підтримку в місцевій раді та в парламенті, відносини з центральною владою і медійність на рівні країни.

На першому місці опинився мер Києва Віталій Кличко у нього більше чотирьох балів за п'ятибальною шкалою. Друге місце посів голова Дніпропетровської обладміністрації Валентин Резниченко - з понад трьома балами, третій - очільник Київської області Василь Володін - у нього теж трохи більше трьох балів.