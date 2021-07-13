Международная команда исследователей обнаружила белок, способный предотвратить распространение раковых клеток в другие органы человеческого тела. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

Белок TRPM7 был найден специалистами из Университета Джона Хопкинса, Университета Альберты и Университета Помпеу. Он был известен как регулятор кальция в клетках, однако новое понимание его роли в миграции раковых клеток вызвало фурор в кругу ученых.

Отмечается, что ученые в ходе исследования сделали вывод, что увеличение TRPM7 в искусственной среде может помочь остановить процесс метастазирования в различных органах и тканях. В частности, пациенты, у которых была обнаружена остеосаркома, рак груди, желудка либо печени, у которых обнаружили большие уровни белка TRPM7 проживут значительно дольше, чем те, кто имеет низкие уровни этого белка.

Читайте также, благодаря новейшим технологиям, можно будет глубже расследовать механизм возникновения онкологии. Открытая рамка считывания (open reading frame) 57 ORF кодировала белки, которые способствуют развитию раковых клеток.

Кроме того, врачи-онкологи из США обнаружили связь между обменом веществ у людей и ферментами, активность которых обусловлена развитием раковых заболеваний. Открытие заставит медиков пересмотреть свои подходы к лечению людей с этой ужасной патологией.

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