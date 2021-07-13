За час пандемії Ковідом заразилися понад два мільйони українців [ Редактировать ]
Майже півтисячі нових випадків зараження коронавірусом виявили в Україні за попередню добу. 36 людей померли, 750 осіб - одужали.
Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині, Одещині, Луганщині й Харківщині. За весь час пандемії Ковідом заразилися понад два мільйони українців. Більше двох мільйонів 300 тисяч вакцинувались.
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