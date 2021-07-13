На Закарпатті вже підраховують збитки від негоди. Пошкоджені мости, дороги, побиті автомобілі та підтоплені хати. І все це - за пів години зливи. Скільки стихія коштуватиме бюджету?

Понад 150 підтоплених дворів і 98 будинків. Досі у воді більше ніж 10 підвальних приміщень. Це наслідки негоди на Рахівщині. Після сильної, ще суботньої зливи, селевим потоком знесло в річку десять автомобілів. Одного місцевого жителя рятувальники шукають і досі.

Федір Філіп, речник Головного управління ДСНС у Закарпатській області:

Інформації про загибель, травмування людей поки що не надходило, є інформація лише про те, що не встановлено місце перебування одного з жителів селища Ясеня, який за невідомих обставин, наразі його місце перебування невідоме. Рятувальники проводять роботи по розчистці домогосподарств.

Майже 400 сімей у Ясіні дотепер залишаються відірваними від світу, та ще й без електрики. Туди через розмиту дорогу доїхати можна лише на автомобілях високої прохідності. Негода зруйнувала інфраструктуру і в інших населених пунктах.

Владислав Данило, директор ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області":

За нашими підрахунками, це орієнтовно 2250 м кв асфальтобетонного покриття і орієнтовно 20 тисяч 300 щебеневого покриття. А також зруйновано бетонні ящики, які слугували берегоукріплюючою конструкцією автомобільної дороги. Наразі фактичному в терміновому порядку на дану дорогу залучено ряд спеціалізованих організацій, які проводить берегоукріплюючі роботи з облаштуванням габаритного каменю.

Більше як тридцять рятувальників за допомогою лісівників та працівників районних електромереж уже другий день ліквідовують наслідки негоди. Уже розчистили русло річки Стебна, відкачали воду з 13 підвалів та колодязів, прибрали повалені дерева. Загалом встигли вивезти майже 30 тонн сміття. А тим часом штаб із надзвичайних ситуацій області підраховує збитки, завдані негодою.

Анатолій Полосков, голова Закарпатської обласної державної адміністрації:

Відносно суми збитків зараз працює комісія, 4 комісійні групи які обходять кожне домогосподарство яке постраждало. Плюс працює комісія яка визначає збитки відносно дорожнього полотна. Я зустрічався вчора і сьогодні з людьми яким 94 роки вони кажуть, що такого не було ніколи.

За попередньою інформацією, паводок спричинили значні опади. Але місцеві активісти впевнені: збитки були б меншими, якби менше вирубували ліси.

Синоптики тим часом знову попереджають про сильні зливи. І зазначають, через захаращені русла річок є загроза сходження селів та зсувів ґрунту.