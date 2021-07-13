Україна отримає від Німеччини півтора мільйона доз протиковідної вакцини. Про це Ангела Меркель повідомила після зустрічі з Володимиром Зеленським. Переговори провели напередодні увечері. Про що на них йшлося?

Без традиційного рукостискання - через коронавірусні обмеження. І фото для преси - без масок, але з дотриманням дистанції.

У відомство федерального канцлера на переговори з Ангелою Меркель Володимир Зеленський прибув напередодні ввечері. За зачиненими дверима політики розмовляли приблизно пів години, потому вийшли до журналістів. І заявили: говорили про ситуацію на Донбасі та необхідність виконувати мінські домовленості.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Німеччина й надалі, як за мене, так і за наступного уряду, робитиме усе для виконання мінських домовленостей, для досягнення прогресу. Ми змушені констатувати, що ситуація складно, в останні дні на Донбасі знову гинуть українські військові.

Володимир Зеленський, президент України:

Я вважаю, що прекрасний проєкт, який готувала німецька сторона разом з французькою стороною - ключові кластери з виконання мінських домовленостей. Ми підтримали цей проєкт, і зараз він знаходиться у Росії. І тільки Росія наразі не акцептувала ці кроки закінчення війни на Донбасі. Я вважаю, що ми всі повинні звертатися до Росії, тиснути на неї, щоб відбулася зустріч нормандського формату і ми завершили війну на Сході України.

Ще одна важлива тема - майже добудований газогін "Північний Потік-2". Тут позиції України та Німеччини різні. Київ наполягає: проєкт загрожує безпеці України та Європи. Берлін від газогону відмовлятися поки що не планує. Але обіцяє - навіть після його запуску Україна залишиться транзитером газу.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Для нас Україна є і залишиться транзитною державою навіть у разі запуску "Північного Потоку-2". Ми розуміємо велике занепокоєння української сторони й зробимо все, щоб було чітко зрозуміло - цей проєкт не замінить обіцяного Україні транзитного постачання.

Володимир Зеленський, президент України:

Я вважаю, що це велика загроза, яка вдало ховається під маскою "економічного проєкту". Сьогодні український маршрут транспортування газу до Європи є дійсно вагомим стримуючим фактором. Запуск "Північного потоку-2" несе потенційну загрозу безпеці в регіоні.

Обговорення цієї та інших тем Меркель та Зеленський продовжили після спілкування з журналістами. У форматі робочої вечері, яка тривала понад дві години. Про що домовилися там - наразі інтрига.