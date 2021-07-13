В ночь с понедельника на вторник, 13 июля, в городе Глобино Полтавской области 16 работников мясокомбината отравились неизвестным веществом. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.



Инцидент произошел около 00:30 13 июля в сортировочном цеху ООО "Глобинский мясокомбинат".

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В результате 14 работников были госпитализированы в больницу (один человек - в тяжелом состоянии и 13 - в состоянии средней степени тяжести), еще два человека от госпитализации отказались.

Причина отравления устанавливается. Предприятие работает в штатном режиме. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в оздоровительном лагере массово отравились дети. Они попали в больницу с пищевым отравлением и интоксикацией.

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