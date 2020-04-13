Крупнейший в мире производитель свинины Smithfield Foods заявил в воскресенье, что на неопределенный срок закрывает завод в США из-за целого ряда случаев коронавируса среди своих сотрудников. Компания предупредила американцев о скором дефиците мяса, сообщает Reuters.

Компания Smithfield Foods ранее объявила, что временно закрывает на дезинфекцию свой завод в Су-Фолс, штат Южная Дакота. Это одно из крупнейших в стране предприятий по переработке мяса, на долю которого приходится от 4-5% производства свинины в США.

Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем заявила в субботу, что 238 сотрудников Smithfield заражены коронавирусом. Теперь не ясно, когда завод сможет возобновить работу. Руководство заявило, что ждет дальнейших указаний от местных, государственных и федеральных чиновников.

Другие крупные переработчики мяса и птицы в США, включая Tyson Foods, Cargill и JBS, уже приостановили производство в других штатах.

Массовое закрытие скотобоен разрушает цепь поставок продовольствия в США: фермерам некуда будет сдать скот, а бакалейные лавки останутся без мяса. В США наблюдается обвалу цен на живой скот и свиней. С 25 марта фьючерсы на свинину упали на 35%, а на КРС - на 15%, что негативно сказывается на фермерской экономике США. Из-за снижения продаж в ресторанах спрос на мясо в Северной Америке сократился примерно на 30%.

Несмотря не тревожные новости, голод американцам не грозит - холодильные хранилища в США забиты замороженным мясом.