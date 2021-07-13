Коли тварини підростуть, їх випустять у дику природу

На Волині взялися відновлювати популяцію диких тварин. Адже останніми роками, кажуть лісівники, звірів помітно поменшало. Причина - браконьєри, оснащені сучасними засобами для відстежування і вбивства тварин та африканська чума.

Три десятки диких кабанів пасуться посеред лісу неподалік села Звірів. Вольєр площею понад два гектари спеціально для цих тварин облаштували лісівники.

Юрій Ліщук, головний мисливствознавець Звірівського лісомисливського господарства:

Підгодовуємо кукурудзою, даємо зелень різну. Спеціальні добавки. Так само, вітаміни, поживні речовини. Регулярно даємо антибіотики.

Коли тварини підростуть, їх випустять у дику природу. Вдатися до такого "фермерства" лісівників змусила африканська чума. Кілька років тому ця лихоманка винищила поголів'я на Волині.

Юрій Ліщук, головний мисливствознавець Звірівського лісомисливського господарства:

Зараз їм приблизно до року буде і частину випускали у вільну природу для збагачення місцевої фауни, а ці далі годуємо.

Ще у Звірівському господарстві декілька сотень благородних оленів. Щоб збільшити і їхню чисельність, лісівники засівають ділянки кукурудзою та іншими злаками. Такі собі - годівельні майданчики.

Це олені вночі, саме 12 година ночі - можемо поспостерігати. Це зубри о шостій годині вечора приходили.

Ось ці кадри з лісовими мешканцями зафіксували фотопастки на деревах. Загалом у лісі їх 17. Пристрій вмикається від руху. Навіть якщо пролетить пташка, він усе зафіксує.

Юрій Ліщук, головний мисливствознавець Звірівського лісомисливського господарства:

Встановлюємо на підгодівельних майданчиках для спостереження руху звіра, щоб якось відслідкувати, орієнтуватись де він приблизно. Деякі фотопастки ставимо також на фактори браконьєрства - по заїздах, по виїздах.

Ось ще одна петля виявлена - стоїть на стежці. Періодично під час патрулювання ми виявляємо такі браконьєрські знаряддя.

Такі пастки браконьєри встановлюють поблизу годівельних майданчиків. Торік лісівники виявили майже пів тисячі таких знарядь.

Роман Бокій, єгер:

От іде звір, попадає чи ногою, чи тулубом, чує щось стороннє на собі - ривок і він затягується, і вже він звідси не може вирватися.

Спіймати на гарячому браконьєрів складно, - визнають лісівники. Втім, саме з появою фотопасток незаконних мисливців вдається потроху віднадити від лісу.

Сергій Тишковець, директор Звірівського лісомисливського господарства:

Не перебирають, ні самки, ні самця - і це найбільша проблема. Всі браконьєри зараз технічно оснащені - карабіни з глушниками використовують, тепловізори.

Лише торік в області на браконьєрів склали майже чотири сотні протоколів, і ще сотню - цьогоріч. І хоча штрафи за вбивство диких тварин обраховуються десятками тисяч гривень, охочих незаконно пополювати це не зупиняє.