Во Львовской области власти запретили заведениям общественного питания готовить летом блюда, которые быстро портятся. Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рассмотрела ситуацию с массовым отравлением в ресторане "Панский Кныш"в пгт Куликов. Об этом сообщает Львовская ОГА.

Отметим, что ранее в упомянутом выше заведении отравилось 24 человека, а причиной стала сальмонелла.

Руководителям территориальных общин Львовской области поручили обязать руководителей общественного питания и продовольственной торговли не допускать приготовление в теплый период года опасной в эпидемическом отношении еды.

Так, ресторанам и кафе запретили готовить салаты с майонезом или сметаной, а также кондитерские изделия с заварным кремом. Кроме того, запретили реализацию блюд, которые особенно быстро портятся, в том числе на летних площадках, без соблюдения соответствующих температурных условий хранения.

Кроме того, во всех заведениях питания должны быть условия для соблюдения правил личной гигиены, запас моющих средств и антисептиков.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в оздоровительном лагере массово отравились дети. Они попали в больницу с пищевым отравлением и интоксикацией.

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