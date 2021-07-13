Во Львовской области ввели запрет на салаты с майонезом [ Редактировать ]
Во Львовской области власти запретили заведениям общественного питания готовить летом блюда, которые быстро портятся. Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рассмотрела ситуацию с массовым отравлением в ресторане "Панский Кныш"в пгт Куликов. Об этом сообщает Львовская ОГА.
Отметим, что ранее в упомянутом выше заведении отравилось 24 человека, а причиной стала сальмонелла.
Руководителям территориальных общин Львовской области поручили обязать руководителей общественного питания и продовольственной торговли не допускать приготовление в теплый период года опасной в эпидемическом отношении еды.
Так, ресторанам и кафе запретили готовить салаты с майонезом или сметаной, а также кондитерские изделия с заварным кремом. Кроме того, запретили реализацию блюд, которые особенно быстро портятся, в том числе на летних площадках, без соблюдения соответствующих температурных условий хранения.
Кроме того, во всех заведениях питания должны быть условия для соблюдения правил личной гигиены, запас моющих средств и антисептиков.
Ранее сообщалось, что в Одесской области в оздоровительном лагере массово отравились дети. Они попали в больницу с пищевым отравлением и интоксикацией.
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