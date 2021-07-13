Спека-вбивця. Аномально високі температури спричинили масову загибель мешканців морських глибин у Канаді. Це проблема й для фермерів, які поколіннями успішно вирощують мідії та устриці. Докладніше - наші кореспонденти.

Ось ця устриця загинула нещодавно, щойно відкрилася мушля. Ще кілька годин тому вона була живою.

Джо Тарновськи повільно крокує своєю фермою. Намагається не розчавити спорожнілі мушлі.

Джо Тарновськи, власник устричної ферми:

По суті, устриці й мідії просто зварилися у своїх черепашках.

Цю ферму батько Джо заснував 65 років тому. Провінція Британська Колумбія здавна славилася прохолодним узбережжям - ідеальним для вирощування молюсків. Протягом останнього десятиліття вода почала поступово прогріватися. Цьогорічна спека стала рекордною і катастрофічною.

Джо Тарновськи, власник устричної ферми:

Я втратив приблизно 30-40 відсотків урожаю устриць. Ще більше мідій. Вони примхливі. Високих температур не люблять.

Коли з узбережжя долинав сморід мертвечини, морський біолог Кріс Харлі разом зі студентами Університету Британської Колумбії взялися підраховувати приблизну кількість загиблих мешканців морських глибин. За попередніми даними їхнього дослідження, спека забрала життя одного мільярда особин.

Крістофер Харлі, морський біолог:

Ми знайшли від п'ятдесяти до сотні мертвих мідій на ділянці діаметром 10 сантиметрів. А на одному квадратному метрі мертвих молюсків було вже кілька тисяч. А тепер уявіть собі площу моря. Чи можете ви збагнути, скільки насправді живих організмів загинуло через високі температури?

Інфрачервоні камери, які використовує команда біолога, зафіксували: скелі вздовж узбережжя удень нагріваються до п'ятдесяти градусів за Цельсієм.

Браян Тіммер, дослідник Університету Вікторії:

Проблема не лише в спеці, але й у відливах, які трапляються посеред білого дня. Коли опівдні вода оголює кам'яні брили усе живе просто смажиться на сонці.

Спека на тихоокеанському узбережжі Канади виявилася убивчою й для людей. За останніми даними, загинули пів тисячі канадців. Це наслідки кліматичних змін - стверджують науковці. Водночас метеорологи прогнозують: уже за кілька днів Канада і США знову опиняться в полоні аномально високих температур.