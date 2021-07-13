На Львівщині тренують чотирилапих захисників кордону для параду у День Незалежності [ Редактировать ]
Під час параду на День Незалежності українські прикордонники вперше пройдуть Хрещатиком разом зі своїми підопічними. Тренувати собак до свята вже почали в кінологічному центрі на Львівщині.
Як чотирилапих захисників кордону навчають тримати стрій, дізнавалася Христина Гашенко.
Так на плацу кінологічного навчального центру розпочинаються тренування собак до святкового параду. У військовій "коробці" - 32 прикордонники зі своїми підопічними.
Для собак тут особливий режим. Тренування двічі на день - рано вранці та пізно ввечері. Саме тоді, коли не спекотно.
Під звуки барабанів собак навчають крокувати нога в ногу з кінологами. Чотирилапих дібрали однієї породи - німецькі вівчарки. Під час ходи деякі поводяться неспокійно, а деякі звертають увагу навіть на відеокамеру нашої знімальної групи.
Пів години вишколу, а далі - заслужена перерва.
Ігор Балдажи, інспектор прикордонної служби Донецького прикордонного загону:
Напоїли, минут 15 перерви у нас буде, змочуємо лапи, щоб ніяких поврежденій не трапилось.
А ще обов'язкова винагорода за добре виконане завдання. На плацу прикордонники з різних куточків України. Тож найголовніше в тренуванні - щоб чотирилапі звикли одне до одного.
Олексій Ганзюк, інспектор прикордонної служби Чернівецького прикордонного загону:
Так як ми недавно приїхали у собак іде період соціалізації, це ознайомлення, нова ділянка, вони також мають пристосуватись до неї, інших собак.
Узяти участь у параді до Дня Незалежності зможуть лише ті, хто неабияк відзначився на службі.
Артем Прудніков, інспектор прикордонної служби Подільського прикордонного загону:
Під час огляду засобу собачка спрацювала, просто сіла біля сидіння, і під сидінням знайдено зброю.
До того ж ветеринари подбали про захист тварин на параді, адже собаки проведуть щонайменше 2 години під сонцем.
Юлія Рудиш, начальник ветеринарного лазарету Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України:
Буде оглядати препаратами, ми забезпечені всім необхідним собаки і військовослужбовці проконсультовані як правильно поводитися при такій температурі.
На Львівщині хвостатих тренуватимуть до кінця липня. Наступний етап вишколу уже в Києві. Там їх привчатимуть до глядачів та гуркоту техніки.
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