Ангела Меркель зустрінеться з Джо Байденом [ Редактировать ]
Канцлерка Німеччини прямує до Вашингтона. Ангела Меркель зустрінеться з американським президентом Джо Байденом цього четверга. Це останній офіційний візит Меркель до США. Восени завершується її 16-річний термін роботи на посаді очільниці уряду.
Програму візиту поки що не розголошують. Проте журналісти з'ясували: Байден підготував теплий прийом. Що ж до офіційної частини - на порядку денному "Північний потік-2". У Вашингтоні сподіваються на поступки Берліна. Зокрема, в питанні компенсації для України. Говоритимуть також про подолання пандемії, проблеми клімату, міжнародну безпеку та економічну співпрацю.
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