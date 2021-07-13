Канцлерка Німеччини прямує до Вашингтона. Ангела Меркель зустрінеться з американським президентом Джо Байденом цього четверга. Це останній офіційний візит Меркель до США. Восени завершується її 16-річний термін роботи на посаді очільниці уряду.

Програму візиту поки що не розголошують. Проте журналісти з'ясували: Байден підготував теплий прийом. Що ж до офіційної частини - на порядку денному "Північний потік-2". У Вашингтоні сподіваються на поступки Берліна. Зокрема, в питанні компенсації для України. Говоритимуть також про подолання пандемії, проблеми клімату, міжнародну безпеку та економічну співпрацю.