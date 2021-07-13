У Санкт-Петербурзі відбулась зустріч Володимира Путіна та Олександра Лукашенка [ Редактировать ]
Олександр Лукашенко та Володимир Путін зустрілись у Санкт-Петербурзі. Переговори невизнаного президента Білорусі з російським лідером тривали кілька годин.
І головною темою стали гроші. На початку червня Білорусь отримала від Росії другий транш позики у пів мільярда доларів. Лукашенко пообіцяв виконати всі кредитні зобов'язання перед Москвою. Зазначу, ці переговори Лукашенка з Путіним не були анонсовані заздалегідь, утім, ця їхня зустріч стала вже четвертою за останні пів року.
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