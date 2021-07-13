Сировини або немає, або ціна на неї захмарна

Ліс рубають, а деревини - нема. На Прикарпатті вийшли на протест представники дрібних деревообробних підприємств. Кажуть - сировини або немає, або ціна на неї захмарна. Тож бізнес - масово закривається. Куди поділася деревина? Розбиралася Жанна Дутчак.

Олександр Гаврилюк - власник невеличкого деревообробного підприємства в місті Надвірній. У цій сфері чоловік працює вже понад двадцять років. Каже: починав із виробництва простих дощок. Із часом асортимент продукції розширив.

Олександр Гаврилюк, підприємець:

Вагонка, підлогова дошка, блокхус, меблевий щит, клеїний брус, балки перекриття клеїні, і клеїний стіновий брус..

На все це потрібна сировина - близько ста п'ятдесяти кубів лісу щомісяця, а це приблизно сім лісовозів. Та починаючи з цього травня - підприємство не може закупити деревину.

Олександр Гаврилюк, підприємець:

Нема сировини, нема лісу.

Куди ж подівся ліс? Підприємець розповідає: раніше деревину купували безпосередньо в лісгоспах, нині ж - на аукціонах через спеціальну систему електронних торгів. Тобто хто більше заплатить, той і виграв. Утім, умови для учасників - не рівні. Малі підприємства змушені змагатися за сировину із великим бізнесом та перекупниками. Перебити ціну не вдається. Адже вони в різних "фінансових" категоріях.

Олександр Гаврилюк, підприємець:

Я не можу взяти. Ціна стартує від якоїсь і доходить до безграниці якоїсь нерозумної що нема змісту брати по тій ціні.

Дефіцит у всіх деревообробників в області. Компанія пані Марії виготовляє дерев'яні будиночки й експортує у Францію. За останні два квартали, каже жінка, вони не закупили жодного куба лісу. Причина та сама - захмарні ціни. На торгах вони зростають у три, чотири, а то й п'ять разів. Купувати стає збитково. Нині працюють ще на старих запасах. Та підприємство на межі закриття.

Марія, директор приватного деревообробного підприємства з Калуша:

Другий третій квартал ми не взяли нічого. Дійшла до ціни п'ять тисяч за кубік смерека, пиловник і я зупинилася тому що ціна не реальна. Привести цей ліс ще з Виголи в Калуський район - це ще тисяча набіжить, це нереальна ціна.

Забезпечити сировиною та зробити рівні умови доступу до неї для всіх учасників - розділивши окремо великі корпорації та дрібні деревообробні підприємства. А ще - негайно ухвалити закон про ринок деревини. З такими вимогами представники деревообробних підприємств нині прийшли до Івано-Франківської ОДА.

Марія, директор приватного деревообробного підприємства з Калуша:

Чому є такі фірми які стають на всі лоти, піднімають ціну, а ліс не вибирають. І про це всі знають, а для чого? Щоб підняти ціну і вижити таких малих як ми підприємців.

Михайло Тюн, власник деревообробного підприємства смт Вигода:

На ці торги стають люди, які не зовсім є переробниками. А вони гроші мають страшенні, вони забирають по страшній сумі. Останній аукціон був це забирали якщо стартова ціна йде по півтори тисячі гривень, то на торгах доходило до 5-6 тисяч за кубік. Це нереальна ціна.

Очільники області з підприємцями говорили без журналістів. Понад годину за зачиненими дверима.

Андрій Ярмольський, заступник голови Івано-Франківської ОДА:

Напрацювали конкретні три положення на вирішення проблематики. Створили робочу групу постійно діючу.

Перше засідання заплановане вже на четвер.