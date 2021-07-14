Под Черниговом двое братьев утонули в пруду [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Черниговской области в искусственном водоеме утонули двое братьев - 10-летний Максим и 14-летний Алексей. Трагедия произошла возле села Слободка Менской территориальной общины Корюковского района, сообщает областное управление ГСЧС.
Мальчики отправились купаться без разрешения родителей. Заметив их отсутствие, отец отправился их искать и нашел их вещи на берегу водохранилища. Мужчина позвонил спасателям и в полицию, и самостоятельно попытался найти детей в воде.
Место трагедии
Еще до приезда сотрудников ГСЧС тела детей достали на берег сотрудники полиции.
Обстоятельства трагедии устанавливаются. По факту происшествия проводится расследование правоохранительными органами.
Место трагедии
Напомним, что мэр Ивано-Франковска запретил купаться в Быстрице под угрозой штрафа в 50 тысяч гривен. Такое решение приняли на оперативном совещании из-за трех смертей на реке за четыре дня.
ГСЧС Украины сообщает, что 11 июля в Украине установили жуткий рекорд - за сутки на водоемах утонули 32 человека, из них пятеро детей. С начала месяца в стране зафиксировали 124 смерти на воде, в том числе 16 детей.
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