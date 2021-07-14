Швейцарію накрило потужними зливами [ Редактировать ]
Швейцарію накрили потужні зливи. Найбільше постраждала фінансова столиця Цюрих. У деяких районах міста за десять хвилин випала майже тримісячна норма опадів. Вулиці перетворилися на потоки.
Рух громадського транспорту обмежений. Зокрема, не їздять трамваї повалені буревієм дерева пошкодили контактні лінії.
Місцева влада просить жителів не наближатися до річок, адже рівень води в них стрімко піднявся. Метеорологи попереджають: дощі посиляться і можливі зсуви ґрунту.
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