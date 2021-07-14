Напередодні у світі на коронавірус захворіло понад півмільйона людей. Більш ніж вісім тисяч померли. Лідери за денним приростом інфікованих Індонезія, Бразилія, Іспанія та Індія - там майже 40 тисяч нових хворих за добу.

Погіршується епідемситуація і в деяких європейських країнах, зокрема Великій Британії, Бельгії, Франції та Нідерландах.

Разом з тим у Єврокомісії зазначили, що повністю проти коронавірусу у ЄС вакцинували вже понад половину дорослого населення. І закликають решту щепитися якомога швидше.