У Євросоюзі вакцинували половину дорослого населення [ Редактировать ]
Напередодні у світі на коронавірус захворіло понад півмільйона людей. Більш ніж вісім тисяч померли. Лідери за денним приростом інфікованих Індонезія, Бразилія, Іспанія та Індія - там майже 40 тисяч нових хворих за добу.
Погіршується епідемситуація і в деяких європейських країнах, зокрема Великій Британії, Бельгії, Франції та Нідерландах.
Разом з тим у Єврокомісії зазначили, що повністю проти коронавірусу у ЄС вакцинували вже понад половину дорослого населення. І закликають решту щепитися якомога швидше.
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