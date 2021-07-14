Илон Маск признался в ненависти к своей должности в Tesla Источник: Sky News

В понедельник 12 июля во время допроса в суде Илон Маск сделал шокирующее заявление. Миллиардер признался, что "ненавидит быть генеральным директором Tesla", так как ему больше нравится заниматься инженерными и конструкторскими вопросами, а не управлением и финансами. Об этом сообщает Sky News.

"Я скорее ненавижу свою должность и предпочел бы тратить свое время на дизайн и разработку", – заявил Маск.

В то же время, глава Tesla добавил, что он вынужден остаться во главе корпорации, иначе бы его компания погибла.

Илон Маск

Акционеры Tesla подали в суд на Маска, обвинив предпринимателя в том, что он вынудил совет директоров компании приобрести фирму SolarCity за 2,6 миллиарда долларов, основателями которой оказались двоюродные братья миллиардера.

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По мнению акционеров, покупка стартапа SolarCity была ошибкой и зря потраченными деньгами, а вся затея была сделана лишь для того, чтобы спасти фирму, оказавшуюся на грани банкротства.

Илон Маск выступил в суде, где сделал громкое признание о своей позиции в Tesla.

Илон Маск

Вместе с тем группа акционеров утверждает, что Маск заставил членов совета директоров компании одобрить сделку "злоупотребляя" своим статусом руководителя Tesla.

Маск отбросил все обвинения о том, что приобретение было совершено исключительно для спасения SolarCity от банкротства. Он утверждает, что SolarCity и Tesla идеально подходят друг другу, поскольку обе являются устойчивыми компаниями.

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Если суд сочтет, что Маск виноват в том, что злоупотреблял своим служебным положением, его могут заставить выплатить всю сумму в 2,6 миллиарда долларов, что будет являться одним из крупнейших штрафов в истории, взыскиваемых с отдельного лица.

По данным Forbes, состояние главы Tesla оценивается в 168 миллиардов долларов.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Илон Маск купил билет в космос у Virgin Galactic, которая успешно совершила первый туристический полет на орбиту вместе с главой компании Ричардом Брэнсоном на борту.

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