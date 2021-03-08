Компания Илона Маска Tesla занимается постройкой огромной солнечной батареи, которая сможет обеспечить электричеством город, состоящий из 20 тысяч домов во время летней жары.

Мегастроительство началось городе Англтон, штат Техас, находящийся примерно в 40 милях к югу от Хьюстона. Мощность суперакуммулятора будет достигать 100 ватт. Работники держат оборудование в большом секрете и не допускают на объект посторонних, однако логотип Tesla был замечен журналистами на каске рабочего, также с помощью официальных документов роль компании была подтверждена.

Отмечается, что Илон Маск принял решение о постройке объекта в связи с тем, что в феврале 2021 года Техас накрыл ледяной шторм и оборвал все электричество. Известно, что введение батареи в коммерческое использование стартует 1 июня 2021 года.

Читайте также, ученые из Японии работают над воплощением в жизнь проекта по созданию батареек, которые будут работать на протяжении сотни лет. Эти источники питания будут предназначены для работы с космическими аппаратами и бурильными установками.

Кроме того, Toyota разработала уникальный альтернативный энергоблок-трансформер. Инициатива была поддержана правительствами Японии и Южной Кореи, так как она способствует развитию городской среды.

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