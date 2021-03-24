Сейчас такая возможность доступна только на территории США/ фото: NTV

Компания Tesla, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, будут отныне продаваться и за криптовалюту биткоин. Однако сейчас такая возможность доступна только на территории США. Об этом сообщил Маск в своем Twitter.

По его словам, за пределами Соединенных Штатов Америки новейшая опция покупки электромобилей станет возможной в течение 2021 года.

Вы теперь можете купить Tesla за биткоины. Tesla не будет конвертировать в фиатную валюту биткоины, полученные в качестве оплаты.

Отмечается, что в связи с заявлением Илона Маска курс биткоина вырос за несколько часов на 1,7 тысячи долларов и в настоящее время стоимость одной единицы криптовалюты составляет 55,4 тысяч долларов. Известно, что стоимость самой дешевой модели автомобиля Tesla Model 3 в США начинается от 30 тысяч долларов.

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Кроме того, Tesla прекратила производство электромобилей Model S и X. Сотрудникам сборочных линий был предложен оплачиваемый отпуск за все 18 дней простоя, а также несколько оплачиваемых отпусков.

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