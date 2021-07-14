Украинская теннисистка Марта Костюк (67-я позиция в рейтинге WTA) пропустит Олимпийские игры в Токио, где должна была выступать в одиночном разряде и в паре с Элиной Свитолиной. Как сообщает Федерация тенниса Украины, 19-летняя Костюк получила травму плеча.

ITF пересмотрела нашу заявку и утвердила новый украинский дуэт - Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Костюк не единственная представительница большого тенниса, кто не поедет на Олимпиаду. С соревнований снялся 3-я ракетка мира Рафаэль Надаль и 9-я ракетка мира Роджер Федерер.

Как сообщали "Подробности", в украинскую олимпийскую сборную не включен чемпион Олимпийских игр-2016 Олег Верняев. В организме спортсмена нашли запрещенный препарат - мельдоний.

Также Олимпиаду в Токио из-за положительного допинг-теста пропустит украинский боксер, бронзовый призер чемпионата мира Евгений Барабанов (до 69 кг).