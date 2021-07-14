Украина предлагает ОАЭ признать COVID-сертификат [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном. Кулеба предложил ОАЭ признать украинский COVID-сертификат.
"Дмитрий Кулеба предложил шейху Абдулле бин Заеду Аль Нагаяну заключить договоренность Украины и ОАЭ о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19 для упрощения условий поездок граждан", - рассказали в МИД.
Кулеба и глава МИД ОАЭ также обменялись приглашениями осуществить двусторонние визиты в удобное время.
Ранее доктор Комаровский рассказал, как спастись от Дельта-штамма.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Кабинет министров Украины внес изменения в COVID-сертификаты
Заболевание новым штаммом коронавируса "Дельта" подтвердили у двух жителей Закарпатья, которые недавно вернулись из России
Так, за 12 июля одну дозу получили 45 535 человек
За прошедшие сутки, 12 июля, в Украине зафиксировано 481 новых подтвержденных случая коронавируса
Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области