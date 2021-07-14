НБУ установил курс на 15 июля [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,30 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 15 июля установлен на таком уровне: 27,3047 гривен за 1 доллар (-0,0169 грн). При этом курс доллара на 14 июля составляет 27,3216 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
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