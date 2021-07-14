Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июля 2021 года установил курс евро на уровне 32,24 гривен за евро. Это на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 июля установлен на таком уровне: 32,2482 гривен за евро (-0,1238 грн). При этом курс евро на 14 июля составляет 32,372 гривен за евро.

Таким образом, официальный курс снизился после роста накануне.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

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