У Черкасах 25 хлопців і дівчат пройшли вишкіл морського піхотинця. Діти відвідують міський "Клуб юних моряків". Двічі на рік усі охочі мають змогу взяти участь у справжніх двотижневих навчаннях. Щоправда, витримують їх не всі.

Ось так із боєм підрозділ проривається до свого табору після дводенного марш-кидка. У формі, бронежелетах, шоломах та зі зброєю вихованці черкаського клубу юних моряків беруть участь у вишколі морського піхотинця. Тому і ставлення інструктора до них, як до справжніх військових.

Чому не почали відкривати вогонь, в чому затримка, чому я не чув пострілів? Сюди всі, бігом.

Після настанов знову в бій, з ворожими диверсійно-розвідувальними групами, які влаштували засідку. Це один з фінальних етапів навчання. У ньому беруть участь 25 юнаків та дівчат із Черкас та Маріуполя. Найстаршому вихованцеві 16, наймолодшому 12.

Він наймолодший за віком, але найстарший за званням. Тут Богданові дали позивний "полковник". А все через погон, подарований військовими. Хлопець уперше на таких тренуваннях. Каже, було важкувато.

Богдан, учасник навчань:

Тому, що я не звик до великих навантажень і ходити і бігати на великі дистанції з великими навантаженнями.

Вимоги до учасників і справді суворі. Адже навчання проводять офіцери та бійці легендарного 503 батальйону морської піхоти. Ганні сьогодні дозволили взяти вихідний у неї День Народження. Та дівчина не погодилась пропускати тренування.

Ганна Вознюк, учасниця навчань:

Тут краще, тут весело, тут ти вчишся і сенс того, що ти на день народження кудись підеш погуляєш, якщо це можна потім зробити.

Такий вишкіл дітям морські піхотинці проводять уже четвертий рік поспіль відтоді, як 503 батальйон узяв шефство над Черкаським клубом юних моряків.

В'ячеслав Атакшан, офіцер Збройних сил України:

Ми навчаємо їх цьому, ми навчаємо їх індивідуальності, розвиваємо усі напрямки, які можемо. Тобто, від фізичного навантаження, та бойового, до вивчення іноземних мов.

Усі матеріальні витрати взяли на себе військові, клуб юних моряків, місто, а також волонтери. Валерій Горбенко - один з них. Його старша донька теж тричі брала участь у навчаннях, а тепер вона курсантка військового вишу.

Валерій Горбенко, співзасновник навчань:

Це драйв, насправді - це драйв, коли ти бачиш цих дітей, коли розумієш на скільки це кайфово в першу чергу дітям. Вони йдуть через власне - не можу, спочатку йдуть через хочу, але не моя, а потім виявляється, що можуть.

Щоправда, четверо із 25 учасників до фінального випробування не дійшли. Під час навчання діти мають право добровільно припинити участь. І такий вчинок усі сприймають з повагою.