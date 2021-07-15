"Без коментарів" - саме так російські спортсмени, які прямують на Олімпійські ігри до Токіо, мають відповідати на незручні запитання журналістів. від інструкцію, як говорити з медійниками, напередодні отримали всі атлети в РФ.

Їм також рекомендують казати, що вони ніколи не вживали допінгів і не говорити про санкції. У тексті містяться застереження, як-от: "Необережна відповідь негативно позначиться на кар'єрі спортсмена".

Росія виступатиме на Іграх під прапором Олімпійського комітету, а в разі перемоги її атлетів, лунатиме не гімн, а класична музика.